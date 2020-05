Paid Content in Europa

euDie Europäische Kommission veröffentlichte einen Eurobarometer-Report zum Thema Building The Digital Single Market - Cross Border Demand For Content Services. Darin sind im Hinblick auf die "Digital Agenda", die zur EU 2020 Strategie gehört, Content-, Service- und Technologie-Charakteristika aller 27 EU-Länder aufgeführt. Dort ist Österreich in der Free-to-Air-TV-Nutzung als knapp über dem EU-Durchschnitt liegend ausgewiesen. Beim Bezug von zu bezahlendem und abonnierbarem audiovisuellen Inhalt, sind Österreich und Deutschland das Schlußlicht in Europa.