Paid Apps bringen Acht-Milliarden-Dollar-Umsatz

Diese errechnete Research2Guidance. Der Durchschnittsumsatz pro Paid App sank innerhalb eines Jahres um 27 Prozent. Dieser Wertschöpfungsparameter fällt damit wie bisher weiter. Wodurch sich die Schlußfolgerung aufdrängt, dass Paid Apps in absehbarer Zukunft kein lukratives Geschäftsmodell mehr bieten. Und der App-Markt dort angekommen ist, wo sich der Internet-Markt ständig befindet in einem ständigen Zwang zur Kostenlos-Kultur.



Research2Guidance empfiehlt daher schon frühzeitig das Paid App-Geschäftsmodell umzubauen und um andere Erlösströme her aufzuziehen. In diese Geschäftsmodell-Gestaltung gehören beispielwesie InApp-Advertising, InApp-Käufe, M-Commerce, Produkt-Kombis, Effizienz-Gewinne und Kostenminimierungen.