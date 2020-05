Paarungs-App von nea

atDas was durch die Betitelung plötzlich im Raum steht, kommt später. Zuvor werden zwei Menschen - Mann+Frau; Frau+Frau; Mann+Mann; Opa+Oma; Bruder+Schwester; Wirtin+Wirt, etc. - die sich viel zu sagen haben mit 2app.co in kleinsten Kreis, privat und exklusiv miteinander kommunizieren.