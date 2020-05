Otti avanciert zum COO International

Otti berichtet in seiner künftigen Position direkt an den Springer-Vorstand Internationales Ralph Büchi.



Er war im Jahr 2008 vom WirtschaftsBlatt zu Springer gewechselt und begann in dem Konzern seine Laufbahn als Leiter Anzeigenverkauf im damals neugeschaffenen Bereich Marketing und Sales, der vom nunmehrigen Burda-Vorstand Philipp Welte geführt wurde. Davor war er unter anderem für russmedia/Vorarlberger Medienhaus tätig. Otti arbeitet derzeit im von Peter Würtenberger geführten Vermarktungsbereich des Medienkonzerns.



atmedia.at