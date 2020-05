ORF wegen Küniglberg-Ausschreibung weiter in Kritik

Nach der IG Architektur fordert nun auch die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie zahlreiche Architekturinstitutionen vom ORF den Widerruf des Ausschreibungsverfahrens zur Sanierung des ORF-Zentrums am Küniglberg. Die Architekten monieren in einem offenen Brief an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, dass die Ausschreibungsbedingungen so eng gefasst sind, dass über 90 Prozent der heimischen Architekturbüros als Bewerber ausgeschlossen sind.