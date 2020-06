ORF-Standort: St. Marx auf der Schlachtbank

Geplant ist eine gemeinsame Immobilien-Gesellschaft mit der Stadt Wien, in die der ORF seine Grundstücke einbringen würde. Also auch die derzeitige Zentrale am Küniglberg. Dort ist zwar eine Widmung als Rundfunkanstalt drauf, aber anzunehmen, dass die Stadt eine Umwidmung für Wohnbauzwecke genehmigen würde. Und SP-Kulturministerin Ministerin Claudia Schmied , in zweiter Instanz für den Denkmalschutz zuständig, würde sich vermutlich nicht verbissen gegen eine Lockerung der Auflagen wehren. Wäre ein lukrativer Deal für die Stadt, Wohnbauten in dieser Lage sind heiß begehrt und entsprechend teuer.

Die Stadt könnte obendrein ihre schwer verwertbaren Rinderhallen St. Marx loswerden und in dieses Firmen-Konstrukt einbringen. Die historischen Gebäude, für Fernseh-Studios in Überlegung, sollen in den Büchern relativ hoch bewertet sein.