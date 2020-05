ORF peilt 2013 neuerlich positives Ergebnis an

Der rückläufige Gesamtumsatz und die stagnierenden Werbeerlöse beruhen, wie Generaldirektor Alexander Wrabetz dem Stiftungsrat im Rahmen der Genehmigung des Finanz- und Stellenplans 2013 präzisierte, auf "schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen, wachsendem Konkurrenzdruck". Darüber hinaus nennt er "weiter steigende Kosten" als Herausforderungen für 2013. Diese Einflüsse teilt sich Wrabetz mit nahezu allen Medien-Unternehmen dieser Welt.



Unter dem Strich könnte der ORF das Jahr 2013 mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 0,3 Millionen Euro und mit einem Konzern-EGT von 1,0 Millionen Euro abschließen. Für das Jahr 2011 wurden ein ORF-EGT von 3,9 und ein Konzern-EGT von 9,1 Millionen Euro verbucht.



Das Jahr 2013 berge verschiedene kostenseitige Druckstellen argumentiert der kaufmännische Direktor Richard Grasl. Und zwar sei diese die Weltmeisterschaft Ski Alpin in Schladming, deren Host-Broadcaster der ORF sei, die Nordische Ski-Weltmeisterschaft im italienischen Val di Fiemme, die Kosten für den neuen Medienrechte-Vertrag mit dem ÖSV sowie die Vorberichterstattung zu den Wahlen des Bundes und der Länder, wie beispielweise Kärnten. Für das Fernsehen werden mehr Budgetmittel bereitgestellt, um ORF eins und ORF III zu optimieren und auszubauen. Außerdem will der öffentlich-rechtliche Bezahlsender in die Smart-TV-Ära aufbrechen.



In Summe sind für 2013 betriebliche Aufwendungen im Ausmaß von 609,9 Millionen Euro, wovon wiederum 354,3 Millionen auf das Personal entfallen, als Ausgaben-Niveau-Obergrenze derzeit eingeplant.



Um das angepeilte Ergebnis einzufahren, braucht Wrabetz allerdings die Mittel aus Gebühren-Refundierung und dazu ist die politische Verlängerung der Refundierungsregelung notwendig. Ohne dieser Verlängerung, wiederholt Wrabetz das aus den vergangenen Tagen bekannte verbale Muskelspiel, müssten die bereits für das Jahr 2013 geplanten Sparmaßnahmen nochmals verschärft werden und es würde kein ORF-Bereich davon verschont bleiben.