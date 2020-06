ORF-Chef Wrabetz: Strategie bis 2020

Die jüngste Diskussion um österreichische Musikquoten in den ORF-Radios will ORF-General Alexander Wrabetz Sender-intern klären. Von gesetzlichen Vorgaben hält der ORF-Chef wenig. "Ich halte das aus grundsätzlichen und rechtlichen Gründen für gesetzlich nicht lösbar. Europarechtlich ginge allenfalls eine Quote für österreichisches Mundartliedgut, aber das will ja wohl niemand", so Wrabetz.

Das in der Kritik stehende ORF-Radio Ö3 dürfe darüber hinaus nicht auf die Förderung österreichischer Musikschaffender reduziert werden. Ö3 habe auch die Aufgabe, ein breites Publikum anzusprechen und mit Information zu versorgen. Darüber hinaus finanziere der ORF mit Ö3 einen erheblichen Teil von Ö1 und des Radio Symphonie Orchesters. Ein "gutes Verhältnis zur Musikwirtschaft" ist dem ORF-General aber ein Anliegen. "Ich habe ja 2009 die Musikcharta ins Leben gerufen, und wir sind dadurch einige Schritte weitergekommen. In den letzten Monaten ist es aber nicht so gut gelaufen. Ich habe deshalb mit Ö3 vereinbart, dass wir dort im Mai beim österreichischen Musikanteil schon wieder über zehn Prozent liegen."