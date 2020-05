Von der Befreiung im Frauenknast

Laverne Cox

"Orange Is The New Black" (OITNB) ist die vielfältigste Ansammlung starker Frauencharaktere, die aktuell im TV (bzw. im Fall vonim Internet) zu sehen ist. Eine weiße Butch-Lesbe, schwarze Ghetto-Mädels, und vom Crack gezeichnete "White-Trash"-Gören – das sind die Insassinnen im Gefängnis von Litchfield. In besonderer Weise trifft die selbstbewusste Ansage aber aufzu. Die Transgender-Frau hat nebenPlatz genommen und überragt diese noch einmal um zwei Zentimeter. Ein echte Erscheinung, die sich von einer Nebenrolle zu einem der Stars der Serie entwickelt hat. Als Sophia Burset spielt sie eine Transgender-Frau, die wegen Kreditkartenbetrugs im Gefängnis gelandet ist. Die Rückblenden, in der man Burset noch als Mann sieht (gespielt von’ eineiigem Zwillingsbruder), gehören auch in Staffel drei zu den stärksten Szenen der Serie. So etwas hat man bisher noch nicht im gesehen.