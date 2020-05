Opel generiert Probefahrten mit Mobile-Kampagne

Für die Realisierung der Kampagne im Werbeträger-Netz und die Bereitstellung des Formats ist Yoc verantwortlich. Das Cube Ad ist seit zumindest 2010 in Österreich auf Online-Werbeträgern immer wieder im Einsatz. Das Mobile Marketing-Unternehmen nennt es in seinem Werbemittel-Portfolio Yoc Cube Ad und spricht davon, dass der zuvor beschriebene Einsatz für Opel eine Premiere im Mobile Advertising in Österreich sei.



Für die Mediaplanung von Opel ist Carat Austria verantwortlich.



atmedia.at