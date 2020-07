Online-Werbedruck des Handels wirkt

Parallel dazu veröffentlichte der IAB Austria BrandBuzz-Werte, die die Social-Media-Performance von Lebensmittel-Einzelhändlern und deren diesbezügliche Marken reflektieren.



Diese Performance wird an Postings und an nominellen Größen von Facebook-Gemeinschaften gemessen. In beiden Fällen liegen die Diskonter Hofer und Lidl vor Billa und Spar. Diese vier Vertriebslinien bilden die größten Interaktions- und Kommunikationsgemeinschaften und weisen eine dementsprechende Kommunikationsintensität auf. Was wiederum aus der Verbreitung der Vertriebslinien, ihren Werbedrücken im TV, durch Flugblätter, etc. resultiert. Der BrandBuzz spiegelt so gesehen auch Relationen des Lebensmittel-Einzelhandels in Österreich wider.