Online-Einzelhandelswachstum in Europa polarisiert

Das bedeutet, dass Online einen signifikanten Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz in europäischen Schlüsselmärkten wie Deutschland und Großbritannien beitragen wird.



Der Forrester-Analyst Martin Gill geht von einem "polarisierenden" Online-Retail-Wachstum in Europa aus.



Das südliche Europa wird die schnellsten Wachstumsraten generieren, da Online-Shopping massentauglich wird und sich die in diesen Märkten tätigen Manager im Betrieb ihrer Stores auf Auswahl, Preis und Convenience ihrer Angebote fokussieren können.



In den Märkten, die dem nördlichen Europa zugordnbar sind, und die bereits ein Online-Retail-Niveau erreichen konnten, wird der Wettbewerbsdruck steigen. Angebotsbreiten und -tiefen werden über verschiedene digitale Vertriebslinien und Kundenkontaktpunkte abgesetzt. Der Online-Einzelhandel steuert auf eine Qualifizierungs- und Optimierungsphase zu, um die volle Wettbewerbsfähigkeit aufrecht erhalten zu können.



Das heißt wiederum, dass E-Business-Manager so offensiv als möglich wachstumssichernde Strategien entwickeln und neue Quellen für Wettbewerbsvorteile und -differenzierungen identifzieren.