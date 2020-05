Online-Anteil im Media-Mix derzeit 21,8 Prozent

de6,47 Milliarden Euro machten die Brutto-Werbeinvestition in die Media-Gattung Online im Jahr 2012 in Deutschland aus. Und dieses Volumen ist wiederum, wie der Online-Vermarkterkreis des Bundesverband Digital Wirtschaft (BVDW) errechnete und ausweist, ein 21,8-Prozent-Anteil und um 2,2 Prozentpunkte gestiegnen Anteil am gesamten Werbevolumen des Marktes. Und damit ist Online der nach Brutto-Werbevolumen gerechnete, zweitgrößte Werbemarkt im deutschen Land.