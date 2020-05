Old Spice feuert Marketingmanager Wolfdog

intWenig Geduld und Nachsicht hatte Procter & Gamble mit Mr. Wolfdog. Der am 10. März 2013 inthronisierte Marketingdirektor von Old Spice musste wieder seinen Posten räumen. In dieser kurzen Zeit trat Mr. Wolfdog sehr häufig vor YouTube-Kameras, um öffentlich zu erklären wie man Mitarbeiter bewertet, sie anwirbt, Gehaltserhöhungen gibt, wie Computer zu bedienen sind und interviewte Stellenbewerber via Google Hangout. Wahrscheinlich ist Mr. Wolfdog nun zum Human Resources-Manager von Old Spice bestellt worden.