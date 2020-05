Okto wird digital-terrestrisch verbreitet

"Für uns ist diese Sendegebietserweiterung und die enorme Steigerung der technischen Reichweite auch im Sinne des Versorgungsauftrages ein wichtiger Meilenstein", erklärt Okto-Geschäftsführer Christian Jungwirth.



In Summe, also mit der Verbreitung via A1 TV und UPC, kann Okto TV im Großraum Wien von "über zwei Millionen Menschen ab zwölf Jahren" gesehen werden.



Am 26. November 2012 wird aus diesem Anlaß um 20 Uhr mit Afrika TV, mit jenem Format, mit dem 2005 der offizielle Sendebetrieb begann, auch der DVB-T-Betrieb begonnen.



Diese und alle anderen Sendungen des Okto-Kosmos stehen mittlerweile auch via Apple-App zur Verfügung. Sie wurde von Robin Schmidt, einem IT-Mitarbeiter im zweiten Lehrjahr entwickelt. Damit verwandeln iPhone-Nutzer ihr Smartphone in ihr persönliches Oktoskop.



Dieses am Sonntagabend platzierte und sich um Film drehende Format wird mit Jahresbeginn 2013 ausgebaut und sich künftig stärker dem internationalen Filmschaffen zuwenden. In den kommenden Wochen akzentuiert Okto übrigens das Thema Zivilgesellschaft. Und zwar in Form der Format Amnesty in Motion, Zitronenwasser, ZIGE Morningshow und ZIGE Abendshow.



atmedia.at