Okto baut Reichweite in Ostösterreich aus

Okto erhöht damit die technische Reichweite und verdichtet die Empfangsmöglichkeit in Ostösterreich. Denn der Sender ist seit 26. November 2012 im Großraum via DVB-T zu konsumieren.



Und wie bisher ist Okto im Kabelnetz von UPC, via A1 TV und wie gewohnt unter Okto.tv zu sehen.



Parallel dazu optimierte der Sender seine Apple-App. Diese verfügt nun über adaptierte Services und ist so gestaltet, dass sie auch auf den iPad-Modellen genutzt werden kann. Allerdings ist diese App-Version derzeit - 4. März 2013, früher Nachmittag - noch nicht im iTunes-Store veröffentlicht.



