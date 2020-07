ÖWA wählt sich Vorstand neu

atDer Verein Österreichische Webanalyse wechselte im Rahmen seiner Generalversammlung in die nächste Amtsperiode. Dabei kam es zur Vorstandwahl. Die gewählten Mitglieder bestätigten wiederum in der konstituierenden Vorstandssitzung Gerlinde Hinterleitner von derStandard.at in ihrer bisherigen Funktion als Präsidentin.