ÖWA August im Zeichen von Mobile

atDie ÖWA Basic weist künftig auch Apps aus. Der Grundstein zur Messung der mobilen Internet-Nutzung war vorhanden. Nun expandiert der Verein und nimmt die ersten Apps in die Erfassung technischer Reichweite-Daten wie Visits und Unique Clients auf. Die einstige Trennschärfe der Unique Clients geht jedoch allmählich verloren. Konnte man früher noch leichter einen Unique Client mit einem Menschen in der mobilen Messung gleichsetzen, so wird die Multi-Client-Problematik - ein Mediennutzer greift mit einem Smartphone und einem Tablet auf ein Web-Angebot zu - grösser.