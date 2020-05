Österreichs langsame Rückkehr zum Werbekonjunktur-Wachstum

Vaskovich spricht davon, dass sich der österreichische Werbemarkt "ab dem zweiten Halbjahr spürbar erholen wird und das Gesamtjahr 2013 mit einem Wachstum von 1,5 Prozent" verbucht werden könnte. In den beiden Folgejahren sollte sich dann Wachstum von jeweils "über zwei Prozent jährlich" generieren lassen.



Diese Prognose reflektiert die Wachstumskraft eines gesättigten Marktes. Und das Wachstum liegt auch, wie seitens ZenithOptimedia argumentiert wird, "klar über dem westeuropäischen Durchschnitt". Der wiederum durch stark rezessive Märkte wie Portugal, Spanien, Italien und Irland beeinträchtigt ist. Ob Österreich im Advertising Expenditure Forecast Westeuropa oder Zentral- und Osteuropa zugeordnet ist, ist nicht eindeutig erkennbar. Vaskovich vergleicht das Rezessionsausmaß 2012 Österreichs mit jenem Westeuropas. Hier stehen sich ein als "glimpflich" beurteilter Konjunktur-Rückgang von 0,7 Prozent in Österreich einem 2,2-Prozent-Verlust in Westeuropa gegenüber.



Als Lokomotiven in der österreichischen Werbekonjunktur fungieren die Mediagattungen TV und Internet. Wobei beide Werbe-Transporteure völlig unterschiedliche Volumensniveaus und auch prozentuelle Wachstumshorizonte aufweisen.



Während das Internet als Media-Channel als einziger zweistelliges prozentuelles Wachstum generieren wird können, entfällt der grösste Teil des Werbekuchens auf TV und Zeitungen. Das Internet liegt jedoch bereits hinter den genannten beiden klassischen Media-Gattungen an dritter Stelle in Österreich. Denn 2012, so Vaskovich resümierend, überflügelten die "Internet-Werbeumsätze jene der Magazine".