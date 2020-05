Österreicher zahlen in Online-Shops mit Kreditkarte

Wobei in der Schweizer jeder zweite und in Österreich jeder dritte Online-Kauf mit Kreditkarte bezahlt wird. In Deutschland gilt dies für jeden achten Web-Kauf.



Die Verbreitung der Kreditkarten-Zahlung in Österreich resultiert daraus, dass rund die Hälfte der digitalen Einkäufe in Online-Shops außerhalb des Marktes erfolgt.



Dahinter rangiert in allen drei Märkten die Rechnung. Jeder fünfte deutsche Online-Kunde bezahlt nach Erhalt einer Rechnung und überweist den ausstehenden Betrag auf Konten. In der Schweiz ist diese Bezahlmethode noch etwas mehr verbreitet als in Deutschland.



In Deutschland ist auch das Lastschrift-Verfahren weiter verbreitet als die Kreditkarten-Nutzung. Wohingegen diese Bezahlmethode in der Österreich und der Schweiz im Online-Handel deutlich geringere Bedeutung hat.



Nach der Kreditkarte und der Rechnung rangieren in Österreich Mobile Payments bereits auf dem dritten Platz, der am häufigsten genutzten Bezahlformen. Innerhalb des mobilen Bezahlens sind wiederum Kreditkarten mit 48,1 Prozent und PayPal mit 29,8 Prozent in Österreich am weitesten verbreitet.



Auch die Schweizer sind mobile Bezahler und wickeln ihre Payments mittels Kreditkarte - 59,5 Prozent - und Rechnung - 28,1 Prozent - ab.