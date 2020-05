Österreich Werbung wirbt mit Smart-TV-App

Die Österreich Werbung arbeitet in der App mit einer Bilder-Show und HD-Video-Inhalten und komplettiert diese Bild-Inhalte mit entsprechenden Angebotsinformationen. Die Smart TV-App-Inhalte sind glieder- und filterbar. Sie führen darüber hinaus weiter in das iPad-Magazin iAustria Mag und zu Austria.info.



Diese Smart-TV-App steht derzeit ausschließlich Samsung TV-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.



Dieses TV-Service wurde von getdesigned für die Österreich Werbung realisiert.