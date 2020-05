Österreich liegt mitten im Breitband-Internet-Europa

Internet-Verbindungen in Europa 2012 (Anteil an Haushalten in Prozent)

1 - Island - 95 Prozent

- 95 Prozent 2 - Niederlande - 94

- 94 3 - Norwegen Luxemburg - 93

- 93 5 - Dänemark , Schweden - 92

, Schweden - 92 7 - Finnland - 87

- 87 8 - Deutschland - 85

- 85 9 - UK - 83*

10 - Irland - 81

- 81 12 - Frankreich - 80

- 80 13 - Österreich - 79

Österreich - 79 EU27 - 76 Prozent

Breitband-Durchdringung 2012 (Anteil an Haushalten in Prozent)

1 - Island - 91 Prozent

- 91 Prozent 2 - Schweden - 87

3 - Norwegen - 86

- 86 4 - Dänemark , Finnland - 85

, - 85 6 - Niederlande - 83

- 83 7 - Deutschland - 82

- 82 8 - UK - 80*

9 - Österreich , Malta - 77

, - 77 EU27 - 72 Prozent

Quelle: Eurostat, Stat/12/185; *UK-Daten beziehen sich auf das Jahr 2011; Island und Norwegen sind keine EU-Länder

Darüber hinaus weist Eurostat sechs Nutzungsformen und deren Verbreitungsgrad in Haushalten. Das Lesen von Online-Nachrichten und -Zeitungen wird für Österreich mit 57 Prozent beziffert und liegt hinter dem 61-Prozent-Durchschnitt der EU27.



Die Internet-Banking-Quote liegt mit 57 Prozent um drei Prozent über dem EU-Schnitt von 54 Prozent. Das Social Media-Akivitätsniveau - definiert als "Hinterlassen von Mitteilungen in sozialen Medien" - liegt in Österreich mit 46 Prozent hinter den 52 Prozent auf EU-Ebene.



Punkto Nutzung von "Diensten im Bereiche Reise und Reise-Unterkunft" entsprechen wir Österreicher dem EU-Schnitt. Hier steht es 51 zu 50 Prozent für Österreich. Ebenso beim "Erstellen von Webseiten und Blogs" sind wir mit zehn Prozent eine Nasenlänge vor dem EU27-Schnitt von neun Prozent.



Am meisten werden Online-Nachrichten und Zeitungen in den beiden Nicht-EU-Ländern Island und Norwegen und im EU-Land Litauen gelesen.



Die Internet-Banking-Penetration ist im EU-Markt Finnland sowie in Island und Norwegen am höchsten.



Überrraschenderweise sind Montenegro und Portugal die Ländern mit den aktivsten Social Media-Haushalten.



Die Finnen und die Luxemburger sind wiederum jene Internet-Nutzer, die am öftesten ihre Reisen und Tourismusprodukte im Internet einkaufen.



Blogs und Webseiten werden am meisten in den Niederlanden, in Ungarn und in Island selbständig erstellt und geführt.



