Ö1: "Tonspuren" über berühmte Liebespaare

Die Ö1-Reihe „ Tonspuren“ widmet sich ab Montag sieben Wochen lang berühmten Paaren der Literaturgeschichte (jeweils 21 Uhr): Den Auftakt macht eine Sendung über Anton Tschechow und Olga Knipper – eine Romanze in Briefen.

Am 8. Juli führt die argentinische Autorin Maria Kodama durch das Museum in Buenos Aires, das ihrem 1986 verstorbenen Mann Jorge Luis Borges gewidmet ist.

Am 15. Juli: „Agonie – Arthur Schnitzler und Clara Katharina Pollaczek“. Über Oscar Wilde und seine Frau Constance Mary Lloyd berichten die „ Tonspuren“am 22. Juli: Die Ehe des exzentrischen Schriftstellers ist der Nachwelt kaum bekannt. Constance starb noch vor Wilde. Sie hinterließ zwei Kinder, die der Vater nicht besuchen durfte. „Leben mit Tolstoj“ ist das Thema am 29. Juli; am 5. August die schauerromantische Liebesgeschichte zwischen Mary und Percy B. Shelley. Am 19. August steht das Porträt von Claire und Yvan Goll auf dem Programm und am 26. August das des US-Traumpaars Zelda und F. Scott Fitzgerald.