North Face realisiert nächste Retailer-Kampagne

euDie Outdoor-Bekleidungsmarke The North Face vertreibt seine Produkte in Europa unter anderem über die Sportartikel-Einzelhändler-Gemeinschaft Intersport. Nach der Kampagne VorFreude 2012 ist für den Herbst 2013 eine nächste Kampagne geplant. Diese soll in gewisser Weise nach dem Crowd Sourcing- oder Crowd Financing-Prinzip entstehen. Die Argumentations- und Kommunikationsarbeit mit der die Intersport-Händler dazu überzeugt werden sollen, liefert die in Wien ansässige Agentur identum.