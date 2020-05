Nöbauer und Oberegger tauschen Arbeitsplätze

Oberegger war neun Jahr Key Account Manager beim Standard. In der Verlagsgruppe News steigt er als Anzeigenleiter der Magazine trend und autorevue ein. Im Grund kehrt er an eine frühere Wirkstätte zurück. Als das Magazin autorevue noch im Orac Zeitschriftenverlag erschien, war Oberegger von 1994 bis 2001 für den Titel als Objektmanager tätig. Davor arbeitete er als Marketing- und PR-Manager in der Autobranche.



Oberegger ersetzt bei autorevue Mario Filipovic.



atmedia.at