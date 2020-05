Niki Fuchs macht neue Hausbesuche

atATV setzt die "Hausbesuche"-Serie Bei mir zuhause fort. Das von Niki Fuchs moderierte Format, das sich um Wohnkultur, Architektur und Design dreht, geht in die dritte Staffel. Ab 5. September 2012 zeigt Fuchs in 20 neue Folgen auf welche Art und Weise Menschen sich in Österreich ihre Traumhäuser und -wohnungen realisierten.