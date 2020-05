Niki Fellner wird oe24-Geschäftsführer

Liebisch wird als Head of New Media Development arbeiten. Er war zuletzt selbständig und arbeitete mit Radiosity im digitalen Markt. Liebisch realisiert Websites und Games. Er ist unter anderem für autoshop.oe24.at und Online-Projekte rund um die Millennium City in Wien verantwortlich.



Götz und Koppensteiner verstärken als Senior Key Account Manager das Sales-Team des Unternehmens. Götz war im Verkaufsteam von DiePresse.com als Key Account Manager tätig.



Koppensteiner war zu Jahresbeginn 2012 zu Styria Multi Media gewechselt und fungierte seither als Anzeigenleiter des Magazins miss. Davor verkaufte er in der Verlagsgruppe News Media-Produkte der Magazine TV Media und Xpress.