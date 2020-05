Nicht feucht, aber dafür fröhlich

"Keine Chance - Die Stermann gegen Grissemann Show", Stermann und Grissemann widmen sich dem Hauptabend in der ihnen eigenen Mischung aus Witz, Sarkasmus und liebevoller Bösartigkeit. In der ersten Ausgabe treten zwei Teams zum Match an, die auch im normalen Leben untrennbar verbunden sind: Kranke gegen Ärzte. Ein marodes Duell in dem Stermann und Grissemann jeweils ein Team übernehmen. Sie coachen ihre Kandidaten, geben Tipps, loben, tadeln und leiden mit ihren Schützlingen mit. Die Moderatoren schonen sich nicht. Nach jeder Runde büßen Stermann oder Grissemann für die Niederlage ihres Teams. Sie werden bestraft. Der eine ist des Anderen liebster Scharfrichter. Zwischen abstrusen Actionspielen, seltsamen Quizformationen und grotesken Geschicklichkeitsparcours führen Stermann und Grissemann ihr Team von Runde zu Runde. In einer Reihe von Spielen, die Witz mit politischer Unkorrektheit verbinden, sammeln die Teams so viele Punkte wie möglich. Ausgestattet mit den erspielten Punkten treten Stermann und Grissemann in einem dramatischen Finale gegeneinander an. Sie spielen für ihr Team, um alles oder nichts ...Im Bild: Dirk Stermann, Dr. Barbara Matejka, Dr. Bahram Michael Minai-Pour, Dr. Alexandra Meixner. SENDUNG: ORF eins - FR - 14.12.2012 - 20:15 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Milenko Badzic. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

