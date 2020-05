News Networld weitet Targeting aus

Daraus ergeben sich wiederum Targeting-Charakteristiken von Zielgruppen, die als exakter und trennschärfer gelten als einfache Targeting-Methoden.



Allerdings wird bei Predictive Behavioral Targeting auch mit Prognosen und Annäherungen in der Charakterisierung von Zielgruppen gearbeitet. Je aufwändiger dieser grundlegende Targeting-Prozess ist, umso exakter das Targeting, umso effektiver erfolgt die anschließende Kampagnen-Aussteuerung und umso höher die Werbewirkung.



Wie in allen Targeting-Formen liefert Predictive Behavioral Targeting Unschärfen und Streuverluste.



Diese Targeting-Variante dient trotz dieser Restrisiken zur Optimierung von Markenwirkung und Erhöhung von Kaufabsichten in Display-Marketing-Kampagnen.



