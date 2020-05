News Networld erweitert Werbe-Inventar

Dann wird das als digitales Flugblatt betitelte Format an den Seitenrädern von News.at, Format.at sowie Woman.at und Chefkoch.de eingesetzt. Ein Medien-Produkt das dem Handel die gewünschte Sichtbarkeit an frequenzstarken Plätzen der genannten Online-Werbeträger bringen soll. Konsumenten können sich durch das digitale Flugblatt blättern. Die darin abgebildeten Produkte und Inhalte sind mit Verlinkungen hinterlegt, um potentielle Käufer direkt an den digitalen Point-of-Sale zu holen.



Mit der Videowall stellt News Networld ein Werbemittel zur Belegung bereit, mit dem der Trend zum VideoAd aufgegriffen und die vorhandene wie auch die entstehende Nachfrage gedeckt werden soll. Das Werbemittel ist großflächig, erstreckt sich über den gesamten Nutzer-Screen, dem Content hinterlegt, was eventuell zu Lasten der Sichtbarkeit eines platzierten Spots geht, und mit Ton ausgestattet. Die Audio-Ebene macht wiederum die Sichtbarkeitsdefizite des Werbemittels wett. Die transportierte Botschaft kann auf diese Weise auch auditiv an Zielgruppen übermittelt werden, die nicht vom nicht-werblichen Seiten-Inhalt abgelenkt werden wollen.



Die Videowall ist wiederum für News.at, Format.at und xpress.at gedacht.



