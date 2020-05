News akzentuiert journalistische Positionierung

Aus diesem Grund entwickelte Lowe GGK eine Kampagne, die von Journalisten des Magazins, wie beispielsweise dem Aufdecker Kurt Kuch oder Kultur-Redakteur Heinz Sichrovsky, als Marken- und Qualitätsbotschafter getragen wird.



Die Agentur, die sich für diesen Auftrag, laut Verlagsgruppe News-Geschäftsführerin Anett Hanck, im Zuge "eines mehrmonatigen Screenings und Auswahlprozesses" durchsetzte, realisierte Werbemittel für breitenwirksamen Media-Mix.



Die Kampagne wir via TV, Printmedien, Radio, Online-Medien und am Point-of-Sale eingesetzt und so die Konsumentenkontakte herstellen, die zunächst die Positionierung vermitteln, danach die Markenwahrnehmung intensivieren und mittelfristig in Reichweite und verkaufte Auflage konvertieren.