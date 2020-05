New York Times-App für BlackBerry 10

Diese App liefert grundsätzlich all die Inhalte, die das Informationsangebot und die Medienqualität repräsentieren sowie alle obligatorischen Interaktions- und Kommunikationsschnittstellen. Die Inhalte sind mehr als 25 Sektion gegliedert, multimedial und auch offline nutzbar.



Allerdings sind die Inhalte entsprechend dem Geschäftsmodell der New York Times zu bezahlen. Nur die Top-News-Inhalte sind Nicht-Abonnenten zugänglich. Die Abonnenten-Authentifizierung erfolgt in der App. Die von der New York Times angebotenen Abo-Produkte sind in der und über die App zu abonnieren.