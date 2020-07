Neues ORF-Reportageformat: "Mein Leben"

Für ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner ist sie eine "der großen Nachwuchshoffnungen" des Senders: Mari Lang, langjährige Radiojournalistin und Frontfrau der neuen ORFeins-Sendung "Mein Leben".

Das Reportageformat will ganz nah dran sein an seinen Protagonisten und ihrem Umfeld. Stellvertretend für die Zuschauer steigt Lang in den Ring bzw. vor die Kamera. Sie melkt Kühe, übt Kampfsport, lässt sich von einem Physiotherapeuten malträtieren und bringt in jede Begegnung ihre eigene Persönlichkeit ein.

"Man versucht natürlich schon, neutral zu sein", sagte die 32-jährige Burgenländerin im Interview mit dem KURIER. "Aber ich gehe mit meiner Sozialisation und meinen Weltanschauungen in das Leben der Protagonisten hinein." Mit dem Ergebnis, dass man viel über die Porträtierten erfährt – und immer auch ein bisschen was über Mari Lang selbst. "Wir sitzen eigentlich beide im selben Boot. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich etwas erfahren möchte von dir, muss ich mich auch auf was einlassen und was von mir hergeben."