Neuer Österreich-"Tatort": Mord am Grenzfluss

Es ist ein untypischer, atmosphärischer " Tatort", den ORFeins heute um 20.15 Uhr zeigt. Untypisch allein schon der zeitliche Rahmen: Es ist 50 Jahre her, dass ein junger Mann am österreichisch-tschechoslowakischen Grenzfluss Thaya verschwunden ist. Jetzt will sein Sohn wissen, was damals passiert ist. Und weil die Ereignisse von damals ihre Schatten in die Gegenwart werfen, kommt es zu noch einem Kriminalfall, der die Wiener Sonderermittler Moritz Eisner und Bibi Fellner auf den Plan ruft.

"Grenzfall" ist der erste " Tatort" von Rupert Henning; er zeichnet für Drehbuch und Regie verantwortlich. Die Handschrift des Neulings ist erfrischend: Er verstrickt sich nicht in Genre-Klischees oder irrwitzigen Thrillerarabesken, sondern erzählt ruhig und unbeeindruckt eine starke Geschichte, die auch ohne Prügeleien und Verfolgungsjagden spannend ist, und sich ein unkonventionelles Ende erlaubt – mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.