Netflix-CEO: "Große Internetprovider haben zu viel Macht"

futurezone: Netflix ist ab sofort in Österreich verfügbar, was können sich User von dem Dienst erhoffen? Wie erklären Sie sich den Hype?

Reed Hastings: Wir sehen es nicht als Hype, sondern als Aufmerksamkeit. Wir bekommen so viel Aufmerksamkeit, weil wir für einen besseren Weg stehen, Filme und Serien zu schauen. Man kann es wann man will und auf welche Art man will konsumieren. Es ist viel bequemer als im konventionellen Fernsehen. Jeder kann es einfach kostenlos ausprobieren und erleben, wie es ist.

Viele Inhalte, die Sie in den USA anbieten, sind hierzulande aus lizenzrechtlichen Gründen zum Start nicht verfügbar. Glauben Sie Kunden werden es verstehen, dass sie in Österreich den gleichen Preis für weniger Inhalte bezahlen?

Wir wissen, dass die Menschen frustriert sind, weil wir nicht alle Inhalte haben. Wir müssen beginnen und uns aufbauen und wachsen, so, dass wir immer mehr Sachen in unser Portfolio aufnehmen können. Was ich heute allerdings sagen kann, ist, dass wir mehr anbieten, als sich irgendjemand ansehen könnte. In den USA sind wir seit sieben Jahren im Geschäft und als wir dort gestartet sind, hatten wir weit weniger im Angebot als heute in Österreich.

Wie sehen Sie den Umstand, dass man einerseits ein globales Internet hat, das allerdings immer wieder auf regionale Einschränkungen stößt. Wie glauben Sie, wird das in Zukunft sein?

Es ist furchtbar. Wir wollen nicht, dass es so ist und wir wollen nicht, dass das Internet balkanisiert wird und Menschen höhere Preise für weniger Auswahl in den verschiedenen Ländern bezahlen. Um das zu ändern, müssen wir immer mehr eigene Inhalte produzieren. Von uns produzierte Serien wie “Orange Is The New Black” oder “BoJack Horseman” sind global gleichzeitig für alle Kunden verfügbar, von Finnland bis Alaska und Argentinien. Um das zu ermöglichen, müssen wir die Inhalte entwickeln und besitzen. Traditionelle Studios und Fernsehsender wollen das nicht. In fünf oder zehn Jahren werden wir einen einheitlichen globalen Katalog haben, zu dem jeder den gleichen Zugang erhält.

Wie sehen Sie die Zukunft von Netzneutralität? Netflix bezahlt etwa Internetanbieter in den USA, damit sie Netflix-Content schneller anbieten. Wie ist die Situation in Europa?

Es ist in etwa das gleiche wie in den USA. Große Internetanbieter haben einfach zu viel Macht, wodurch sie einschränken, blockieren und zusätzliche Gebühren verrechnen können. Dadurch haben es vor allem kleinere Anbieter am Markt sehr schwer. Wir wollen nicht, dass die Internetanbieter Gewinner und Verlierer bestimmen.

Braucht es den Gesetzgeber, um Netzneutralität zu garantieren?

Ich weiß, dass das Europäische Parlament darüber nachdenkt. Es wäre wichtig, dass hier etwas passiert, da Netzneutralität auch für freie politische Meinungsäußerung enorm wichtig ist.