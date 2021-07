Netflix bewegt Streaming-Markt

Netflix

In dieser Umfrage erklärt 83 Prozent der Befragten "zumindest einen Anbieter von Videos auf Abruf zu kennen". 44 Prozent wiesen sich als Nutzer eines oder mehrerer Angebot aus. Unter jüngeren Medien-Konsumenten sind Video-on-Demand-Dienste "besonders bekannt". Diese kennen im Schnitt drei Angebote.ist 60 Prozent der 15- bis 29-Jährigen bekannt und bei 38 Prozent der 30- bis 59-Jährigen ein Begriff. DurchgängigeBekanntheit unter den 15- bis 49-Jährigen erreichen die Streaming-Angebote vonA1undUPC.

Die Nutzungsabsichten unterscheiden sich. 56 Prozent der 15- bis 29-Jährigen wollen Filme und Serien sehen, wann sie wollen. 44 Prozent dieser Konsumenten-Gruppe wollen mehrer Episoden von Serien in einem Stück - Binge Watching - sehen. Diese Flexibilität und Intensität ist für 30- bis 59-Jährige nicht mehr ganz so wichtig. Jedenfalls wollen Konsumenten, wie Sabine Auer, Business Planning Director Mindshare Austria, feststellt, Fernseh-Inhalte orts- und zeitunabhängig und in beliebiger Menge konsumieren. Und dabei wir im TV-Konsum auch nicht mehr nach Ort und Endgerät unterschieden.

Als Anbieter werden Gratis-Plattformen bevorzugt. YouTube ist für 74 Prozent die erste Anlaufstation vor TV-Sender-Mediatheken - kommen für 43 Prozent in Frage - um Videos und Serien anzuschauen. Bei den Endgeräte geben 74 Prozent dem stationären PC und dem Laptop den Vorzug vor Tablets - 25 Prozent - und Smartphones - 17 Prozent.