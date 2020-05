Nerfende Jungs und Mädels

Sticker-Message für Schaulustige

Acht Jungs und Mädels "nerften" in Wien - am 24. und 25. Juni sowie während des Donauinselfestes am 26. und 27. Juni - und luden Passanten ein, das Spielzeug auszuprobieren. Die Streetgang hinterließ bei den Schaulustigen Nachrichten auf Stickern, die wiederum auf die Nerf-Brand- und Fanpage führten. Dort haben sich mittlerweile über 1.700 Besucher eingefunden, teilt Magic Moments in einer ersten Resonanz mit. Realisierungspartner ist eProjects .



atmedia.at