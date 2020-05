Need for Speed wird verfilmt

intSteven Spielbergs DreamWorks erwirbt die Spielfilm-Rechte an der Game-Serie Need for Speed. Das bereits exisitierende Drehbuch basiert auf der Serie und nicht auf einem einzelnen Game. Die Produktion für den Film ist für Anfang 2013 angesetzt. Der Release des Films wird 2014 erfolgen und nimmt sich die Auto-Filme der 1970er Jahre zum Vorbild.