Nate macht Deal mit Gruner+Jahr

Sperrbildschirm

Kommunikationsfläche

Sperrbildschirm

Smartphones

Die App Natehelps verbindet Werbung, Fundraising für Non-Profit-Organisationen und denvon Smartphones . Letzterer ist eine heißbegehrte. Die Nutzerinnen und Nutzer der App werden von dieser angesprochen Gutes zu tun, erhalten Vorschläge in welchen Bereichen und für welche Organisationen sie bereit sind zu spenden ohne selbst Geld in die Hand zu nehmen. Dann entscheiden sie, wie oft sie bereit sind Werbung zu sehen, wenn sie über denden Zugang zu ihrenöffnen. Aus dieser Frequenz - täglich, wöchentlich, etc. - entsteht dann Spendenvolumen.