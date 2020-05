at // Boris Nemsic, CEO der Telekom Austria Group und der mobilkom austria AG, könnte zum 31. März das Unternehmen verlassen. Gegenüber profil hat Nemsic seinen Rücktritt publik gemacht. Die offizielle Bestätigung soll heute erfolgen. Nemsic soll ab 1. April in den Vorstand der russischen VimpelCom wechseln. Beste Chancen auf die Nachfolge von Nemsic an der Telekom Austria-Spitze hat Hannes Ametsreiter.