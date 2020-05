Entschädigung für Hugh Grant

Grant kündigte an, das Geld an den Opferverband "Hacked Off" zu spenden, der gegen das Eindringen der Presse in die Privatsphäre kämpft. "Es ist immer mein Ziel gewesen, sicherzustellen, dass Geld von Murdoch denjenigen zugute kommt, die von seinem Unternehmen belästigt wurden", ließ der 52-jährige Filmstar über die Kampagne mitteilen. Grant ist eines der berühmtesten Opfer des Abhörskandals bei der inzwischen eingestellten "News of the World". Seither setzt er sich für eine Reform der Presse ein.