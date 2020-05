Motorvision TV kauft Nascar-Rechte

de, atDer von Sky angebotene Sender Motorvision TV kauft die Ausstrahlungsrechte an der US-Motorsport-Rennserie Nascar Sprint Cup Series der beiden Saisonen 2013 und 2014. Der Sender, der 2012 17 Rennen dieser Serie live ausstrahlt, wird in den kommenden zwei Jahren 25 Rennen in voller Länge zeigen. Weitere 13 Läufe der Rennserie gibt es in einer einstündigen Zusammenfassung zu sehen.