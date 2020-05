Mondelez-PR-Etat bleibt bei Grayling Austria

Grayling Austria, seit 2008 für Unternehmens- und Markenkommunikation des Markenartikel-Konzerns mitverantwortlich, setzt die bisherige Arbeit fort. Der Auftraggeber wird in der Agentur von Managing Director Sigrid Krupica und den beiden Unit Director Nicole Hall und Günter Schiester betreut.



In Deutschland ist Grayling Deutschland und in der Schweiz Grayling Schweiz für idente Kommunikationsaufgaben verantwortlich.



atmedia.at