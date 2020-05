Mobile-Video-Ad-Volumen steigt

Dafür macht madvertise zwei Treiber verantwortlich: einmal die steigende Nutzung von Smartphones und Tablets, deren Basis wiederum entsprechende Bandbreiten und Tarife sind. Und dann der derzeit hohe Return-on-Investment von Video-Kampagnen.



Auch hierfür gibt es logische Erklärungen. Die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf mobilen Endgeräten ist nicht so "abgenutzt" wie in anderen Media-Gattungen, weil nicht so viel Werbe-Inventar vorhanden ist, vermarktet und darum auch nicht bebucht wird. Darum generieren die derzeit laufenden Mobile-Kampagnen, denen durchaus etwas Early-Adopter-haftes an sich haben und deshalb höhere Aufmerksamkeit generieren auch bessere Werbewirkungswerte.



madvertise spricht von "überdurchschnittlichen" Wahrnehmungs- und Erinnerungswerten. Mobile Video Ads generieren auf den Werbeträgern des Mobile Advertising-Unternehmens Awareness-Steigerungen von 155 und Recall-Zuwächse um 255 Prozent. Und auch die Klick-Raten der eingesetztn Werbemittel belaufen sich derzeit auf eine Mittelwertsniveau von 10 bis 16 Prozent.

madvertise nennt als Beleg für die augenblickliche Werbewirkungsintensität die realisierte Kampagne für die Ubisoft-Game-Reihe Assassins Creed. Der Trailer zur dritten Episode der Serie erzeugte in App-Umgebungen im Schnitt 78,3 Sekunden Kontakt- und Viewtime sowie weitere 1,5 Minuten Viewtime auf einer Detailseite, die im Rahmen eines App-Sponsorships eingesetzt war.



Und was madvertise damit vermitteln will, ist nicht mehr notwendig zu erklären.



