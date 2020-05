Mobile Internet-Nutzung verdoppelte sich

Diesen Nutzungsanstieg reflektieren die in der mobilen Messung ausgewiesenen Angebote. Deren Visit- und Unique Clients-Zahlen bewegen sich längst in, den stationären Angeboten respektive diese in verschiedenen Nutzungsbereichen übersteigende Dimensionen.



Beispielsweise in der Relationsdimension Visits pro Unique Clients. Hier liegen nahezu alle mobilen Angebote schon über den Niveaus aller in der ÖWA Basic ausgewiesenen stationären Online-Angebote. Das heißt, dass Apps oder mobile Web-Domänen höhere Wiederkehr-Frequenzen generieren, da sie "zwischendurch und überall" zu nutzen sind. Die Austria.com-, Krone.at-, Laola1- und DiePresse.com-Mobile-Services erreichen mit 12 bis 16 Visits pro Uniqe Clients hohe "Stammnutzer"-Frequenzen.



Das einzige stationäre Online-Angebot, das in dieser Messdimension deutlich über den - subjektiv definierten - Wert von 10 liegt, ist das Dachangebot GMX Österreich Gesamt mit 13,0.



Die Ausweisung stationärer Web-Angebote in der ÖWA Basic schreitet, dessen ungeachtet, voran. In der jüngsten Veröffentlichung zum Februar 2013 wurde der Dachangebote-Kreis um Drei.at Gesamt und das Tips.at Online Netzwerk erweitert. Drei.at Gesamt wird mit 3.965.799 Visits und 1.107.502 Unique Clients öffentlich registriert.



Das Einzelangebote-Spektrum erweitert sich um

Eventszene.at mit 46.869 Visits und 40.229 Unique Clients

WoGibtsWas.at mit 229.852 Visits und 197.730 Uniqe Clients und

meinbezirk.at - woche.at mit 1.167.740 Visits und 729.648 Unique Clients.