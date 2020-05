Miss Austria-Wahl wird Puls 4-Format

Mit der Bekanntgabe, dass Haider das Format moderieren wird, ist bereits der erste Wahrnehmungsgewinn zu verbuchen.



"Der gesamte Miss Austria-Contest wird ein neues Niveau erhalten. Gemeinsam mit der Miss Austria Corporation wollen uns stärker auf die Suche nach der besten Botschafterin des Landes fokussieren, die Österreich würdig in der internationalen Wahl zur Miss World repräsentiert", schildert Puls 4-Programmdirektor Oliver Svec eine Intention hinter der Format-Schaffung.



Die Miss Austria-Wahl fügt sich in die Puls 4-Format-Ökologie rund um Austria's next Topmodel oder Pink sowie Casting-Events und in die Positionierung des Senders im Bereich Beauty, Society und Glamour ein.



