Miss Austria: "Topmodel"-Show mit Lokalkolorit

Nach diesem allzu gut bekannten Schema funktioniert auch „Miss Austria“. In vier Shows sollen 19 Kandidatinnen - zwei aus jedem Bundesland + "Miss Online") auf die Wahl zur schönsten Frau Österreichs vorbereitet werden. Der Lohn für die Gewinnerin der Show: ein kleines Stadtauto und die Garantie, bei der Wahl am 23. Juni (Puls 4überträgt live) unter den letzten zehn dabei zu sein.

Einziger Unterschied zu "Germany's/Austria's Next Topmodel": Neben der eigenen Person wird auch das jeweilige Bundesland repräsentiert und erklärt, weshalb ausgerechnet Kärnten („Wegen dem Wörthersee“, © Miss Kärnten), Oberösterreich („Weil’s so groß ist“, © Miss Oberösterreich) oder ein anderes Bundesland das schönste im ganzen Land ist. Bei der Miss-World-Wahl in Indonesien, wo die Reise letztlich hingehen soll – muss dann eben auf die nationale Ebene umgeschaltet werden (Vorschlag: „Österreich hat die Berge schön.“)

Zum Auftakt am Sonntag gab’s also - Achtung, Überraschung!: Ein Unterwäsche-Shooting mit Manfred Baumann. Der österreichische „Starfotograf“ (ist das eigentlich schon eine Berufsbezeichnung?) darf mittlerweile bei keinem öffentlichkeitswirksamen Shooting, das etwas auf sich hält, mehr fehlen.