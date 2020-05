Milka Kuh ist bekannteste Werbefigur

In der Markenpassung schlägt Meister Proper die Milka Kuh. Dahinter rangiert die jüngste, langfristig eingesetzte Symbolfigur der österreichischen Werbung, das Dialog-Tableau Schweinderl und Bauer von Ja! Natürlich.



Diese Reihung nimmt Mindshare Austria in der Momentaufnahmen-Studie MindMinutes vor. Die Milka Kuh und alle anderen genannte und nicht genannten Figuren gelten als Continuing Characters, sind abgesehen von Testimonials also dem Einsatz von Prominenten, eines der gängigsten Werbeprinzipien und erfordern Langfristigkeit in deren Einsatz.



Meister Proper exisitiert beispielsweise seit 1967, der Duracell Hase seit 1973 und Käptn' Iglo hat ein ähnlich lange Werbe-Vita. Diese Character bündeln Markenwerte, symbolisieren starke Markenpersönlichkeitszüge und bleiben im Konsumenten-Bewußtsein auch wenn der Werbedruck für die damit beworbene Brand phasenweise reduziert wird.



atmedia.at