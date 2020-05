Mezzanin-Finanzierung für Lithium

intDas auf Social Customer Relationship Management und Social Customer Experience spezialisierte Technologie-Unternehmen Lithium wird von einem global tätigen Konsortium, bestehend aus institutionellen Investoren und dem Alt-Investor New Enterprise Associates, mit einer Mezzanin-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar ausgestattet. Diese Kapitalerhöhung findet in der Vor-Börsegang-Phase von Lithium statt.