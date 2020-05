Merkur-Online-Etat für kraftwerk

kraftwerk sicherte sich diesen Etat nach Vorlegens einer neuen digitalen Strategie sowie eines Konzeptes für die Weiterentwicklung von Merkurmarkt.at. Ein zentrale Rolle in der Zukunft dieser Plattform spielt der Kunden-Club Friends of Merkur und deren Servicierung, Aktivierung und Einbindung.



Parallel dazu obliegt der Agentur die auch die Beratung, Betreuung und das Monitoring von Merkurmarkt.at, MerkurHoherMarkt.at und MerkurVinoweb.at. Die Rewe Group peilt mit der Arbeit von kraftwerk das Ziel an, Merkur online "zur kulinarischen Nummer eins im österreichischen Lebensmittelhandel" zu machen.



atmedia.at